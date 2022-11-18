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Сегодня, 15:30

Диетолог назвала продукты, полезные для печени

Ольга Стрельникова
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Тыквенные семечки.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что восстановить печень в случае ее ожирения помогут яйца, семечки тыквы и овощи (любые).

«При жировом гепатозе необходимо соблюдать низкокалорийную диету. Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету», — рассказала врач.

Если затруднен отток желчи из желчевыводящих путей, то непосредственно лечащий доктор определит подходящие препараты и диету. Обязательным условием при этом, по словам Елены Тихомировой, будут продукты с мягким мочегонным и желчегонным действием (к примеру, шиповник и иные травяные чаи).

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