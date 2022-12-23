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Диетолог назвала продукт молодости

Специалист рассказала о растениях, которые могут дать эффект омоложения
Ольга Стрельникова
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Ростки растений.
Фото Freepik/devmaryna

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью «Москве-24» рассказала, что достичь омолаживающего эффекта изнутри можно, если включить в рацион пророщенные семена растений.

«Когда семечко только прорастает, в нем присутствует весь ассортимент витаминов, минеральных веществ, кислот, а также жиры. То есть это как живая витаминная добавка. Там большое количество антиоксидантов и тот же хлорофилл, который присущ зеленым растениям. Все это необходимо нам для омоложения на клеточном уровне», — пояснила диетолог.

Включив в рацион ростки различных растений, по словам медика, вы ощутите прилив сил и энергии, а также укрепите свой иммунитет — если и заболеете, то не сильно, а процесс восстановления пройдет быстрее. Анжелика Дюваль рекомендует использовать для проращивания пшеницу, ячмень, люцерну, клевер и даже семена редиса.

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