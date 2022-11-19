Диетолог назвала последствия полного отказа от мяса

Врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова объяснила, что мясо птиц и животных содержит множество различных витаминов и питательных элементов, поэтому полностью от него отказываться не рекомендуется.

«Нужно помнить о том, что животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12. Поэтому когда человек решает не есть мясо, то с течением времени появляется дефицит железа, который развивается очень медленно. Постепенно это состояние переходит в анемию, при которой у нас понижается общая концентрация гемоглобина в эритроците, понижаются сывороточное железо и ферритин», — сказала она Life.ru.

Анемия на фоне недостатка железа грозит печальными последствиями. В частности, появляется общая слабость, мозг и мышцы работают плохо, а у беременных велика угроза прерывания беременности. Поэтому женщинам в положении отказываться от мяса не стоит.

Тихомирова также подчеркнула, что при анемии спортсменам сложнее выполнять физические упражнения, а у детей страдает работоспособность в учебе.