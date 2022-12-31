Диетолог назвала блюда, от которых лучше отказаться в Новый год

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, что наиболее вредные блюда новогоднего стола — это, в первую очередь, салаты, обильно заправленные майонезом. Но, по мнению специалиста, эту проблему можно решить, используя вместо пресловутого соуса из магазина сметану, йогурт, оливковое масло, лимонный сок.

В список нежелательных блюд Ирина Писарева внесла и картофельное пюре. «У многих существует непереносимость лактозы: когда мы сдабриваем крахмальную картошку большим количеством масла и молока, все это может негативно сказаться на желудке», — пояснила эксперт.

Также диетолог дала рекомендацию не налегать на шпроты — они часто содержат концентраты в виде Е-добавок и эмульгаторов. Лучше приготовить к столу свежую рыбу.

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