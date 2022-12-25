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Сегодня, 16:45

Диетолог назвал идеальное время для начала новогоднего застолья

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-диетолог Александр Андреев отметил, что поздний прием пищи предновогодним вечером не опасен для здоровья.

«Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным прием пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье», — заявил собеседник Life.ru.

Во избежание изжоги и тяжести в желудке в праздники медик советует добавлять в салаты меньше майонеза либо же вовсе использовать растительное масло, если такая заправка подходит салату.

«Основным блюдом может быть запеченная в духовке курица, ее мясо будет мягким и не будет содержать канцерогены (так как вы не жарили его, а именно запекали)», — отметил диетолог.

Андреев напомнил, что в обычные дни ужинать следует за три часа до отхода ко сну. За этот временной период желудок успеет переварить пищу, резюмировал он.

Источник: https://life.ru/p/1460265
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