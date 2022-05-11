Гинзбург предупредил об опасных последствиях раздраженного кишечника

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях раздраженного кишечника. По его словам, данный синдром может быть симптомом рака.

«Под маской всех кишечных болей может скрываться какое-то более серьезное заболевание кишечника, вплоть до опухоли. Такое часто бывает и не только при раздраженном кишечнике. Однако данная симптоматика, неконкретная, нетипичная, это все может быть в самом начале каких-то более серьезных заболеваний», — приводит слова эксперта URA.RU.

Гинзбург рекомендует при любых симптомах с кишечником (тошнота, боли или поносы) обращаться к врачу.

Отмечается, что причины синдрома раздраженного кишечника могут быть связаны также с диетой при нехватке пищевых волокон и кисломолочных продуктов, избытком сладкой пищи и мясных изделий. Иногда даже назначается работа с психологом, чтобы человек успокоился.