Диетолог Мансурова рассказала, сколько кусков хлеба можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог Ирина Мансурова рассказала, сколько человеку в день достаточно употреблять хлеба.

«Какой хлеб полезен, а какой вреден, давайте разберемся. Существует убеждение, что дрожжевой хлеб вреден, ведь дрожжи, по мнению многих, нарушают пищеварение и вызывают вздутие живота, а грибы всасываются в кровь. На самом же деле бездрожжевого хлеба не существует. Эта надпись на этикетке продукта — всего лишь маркетинговый ход», — рассказала Мансурова Life.ru.

Она отметила, что хлеб — это углеводы, которых в сбалансированном рационе должно быть около 50 процентов. Человеку достаточно употреблять в день до трех ломтиков хлеба, а людям с лишним весом следует снизить количество до одного.