Диетолог Мансурова предупредила об аналогах женских гормонов в пиве

Диетолог Ирина Мансурова предупредила об аналогах женских гормонов в пиве.

«Для женщин пиво чревато лишним весом с быстрым приростом в области живота и талии, откладывается висцеральный жир, нарушается репродуктивная функция, возникают нарушения менструального цикла, увеличивается количество волос на лице и теле, кожа становится дряблой, морщинистой, появляются капиллярные разрывы, сосудистые звездочки. Также увеличивается вероятность заболеть раком молочной железы и половых органов», — приводит слова Мансуровой Life.ru.