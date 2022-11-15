Диетолог Лорен Манакер рассказала о смузи для похудения

Диетолог Лорен Манакер в интервью изданию «Eat This, Not That!» рассказала, что смузи, приготовленный из зеленых овощей, богатых клетчаткой, поможет быстро создать чувство насыщения и убрать жировые отложения на животе. Для этого смузи не обязательно пить ежедневно, но нужно периодически включать в рацион. Чтобы разнообразить вкус, зеленые овощи можно дополнить ягодами и фруктами. Но следует учесть, что это повысит питательность смузи.

Чтобы приготовить один из вариантов смузи по рецепту Лорен Манакер, вам потребуется: 1/2 банана, замороженные ягоды, полстакана миндального молока, шпинат, 1 скуп (ложка) протеина. Ингредиенты нужно смешать и взбить блендером.

Манакер рекомендует добавлять в любой смузи семена петрушки. Они содержат много питательных веществ, помогают укрепить иммунитет, защищают от развития рака и оказывают болеутоляющее действие.