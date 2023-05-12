Диетолог Кривошеева назвала блокаторы калорий малоэффективными

Диетолог Анна Кривошеева назвала блокаторы калорий малоэффективными.

«Это вещества, обычно извлекаемые из белой фасоли, которые блокируют ферменты, расщепляющие углеводы. Блокаторы углеводов не ингибируют все ферменты, расщепляющие углеводы, они действуют только на амилазы, ферменты, расщепляющие сложные углеводы. Простые углеводы усваиваются организмом в полном объеме», — приводит слова Кривошеевой Life.ru.