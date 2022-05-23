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Гинзбург назвал три продукта для сохранения молодости

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Капуста помогает замедлить процесс старения организма.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогают сохранить молодость организма, позаботиться о сосудах и улучшить регенерацию клеток.

Так по словам теледоктора, в рацион питания стоит включить свежую капусту.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и сульфорафан, замедляющие процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в человеческом организме и предотвращает развитие рака», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Стоит употреблять и яблоки, которые богаты полезными веществами и ни в чем не уступают дорогостоящим фруктам. Также в них содержится кверцетин, улучшающий микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Третьим продуктом является петрушка, содержащая фолиевую кислоту. Она отвечает за регенерацию и обновление клеток, что важно для замедления процессов старения. Помимо этого, петрушка богата витамином К, который препятствует накоплению кальция на стенках сосудов. Это позволяет не допустить развития атеросклероза.

Сбор урожая капусты. Вся правда о капусте: польза и вред

Источник: https://gazeta.ru/family/news/2022/05/22/17784680.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Михаил Гинзбург
Здоровье
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