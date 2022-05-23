Гинзбург назвал три продукта для сохранения молодости

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые помогают сохранить молодость организма, позаботиться о сосудах и улучшить регенерацию клеток.

Так по словам теледоктора, в рацион питания стоит включить свежую капусту.

«Во всех сортах капусты содержатся флавоноиды и сульфорафан, замедляющие процессы старения. К тому же сульфорафан уменьшает воспалительные процессы в человеческом организме и предотвращает развитие рака», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Стоит употреблять и яблоки, которые богаты полезными веществами и ни в чем не уступают дорогостоящим фруктам. Также в них содержится кверцетин, улучшающий микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Третьим продуктом является петрушка, содержащая фолиевую кислоту. Она отвечает за регенерацию и обновление клеток, что важно для замедления процессов старения. Помимо этого, петрушка богата витамином К, который препятствует накоплению кальция на стенках сосудов. Это позволяет не допустить развития атеросклероза.