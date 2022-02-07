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Сегодня, 07:00

Диетолог Фус рассказала о пользе имбиря

Диетолог рассказал о пользе имбиря
Галина Глазко
Имбирь.

Диетолог Светлана Фус опубликовала пост у себя на странице в Instagram, в котором рассказала о пользе имбиря. Она отметила, что корень имбиря обычно используется для лечения простуды, так как он обладает легким антимикробным действием, отхаркивающим и разогревающим эффектами.

«Имбирь также стимулирует работу пищеварительной системы, препятствует скоплению газов, обладает спазмолитическим и легким желчегонным эффектом», — пишет Фус.

Имбирь содержит также витамины, минералы и аминокислоты. При этом, по ее словам, за счет большого количества веществ, раздражающих слизистые, съесть свежего корня имбиря много невозможно и вредно.

Диетолог также сообщила, что корень имбиря способен уменьшить тошноту, уменьшить чувство голода. Она рекомендует худеющим пить имбирный чай несколько раз в день между приемами пищи.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZon-OArGdZ/
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