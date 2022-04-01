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Сегодня, 10:00

Диетолог предупредила об опасности несвежего кефира

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Кефир можно пить не всем.
Фото livejournal.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему нельзя употреблять несвежий кефир. Как отмечает специалист, кефир не рекомендуется пить людям с индивидуальной непереносимостью и аллергией на молочный белок. Остальным стоит обращать внимание на срок годности.

«Существует однодневный кефир, который можно пить даже младенцам. Но дальше бактерии продолжают работу, сбраживая сахар. Напиток становится достаточно кислым и появляется этанол, то есть алкоголь», — приводит слова врача «Москва 24».

Соломатина отмечает, что несвежий кефир не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвой и панкреатитом, так как это может вызвать раздражение.

Не стоит пить кефир и автомобилистам, так как количество этанола в крови может превысить допустимую норму.

В&nbsp;чем польза кефира? Рассказала диетолог. В чем польза кефира? Рассказала диетолог

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/31032022/445720
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