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Диетолог дала советы по выбору деликатеса к новогоднему столу

Специалист рассказала, как выбрать красную рыбу
Ольга Стрельникова
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Красная рыба.
Фото Freepik/Racool_studio

Советы диетолога Елена Соломатиной по выбору красной рыбы к новогоднему столу опубликовал портал News.ru. Эксперт рекомендует обращать внимание на производителя — это должен быть известный бренд. Но необходимо ознакомиться и с составом продукта. Елена Соломатина советует обращать внимание на рыбу с меньшим количеством консервантов и соли.

Эксперт отмечает, что некоторые производители подкрашивают рыбу, и это, в свою очередь, также уменьшает ее полезные свойства.

«Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли», — заключила диетолог.

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