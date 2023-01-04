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Диетолог дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники

Ольга Стрельникова
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Девушка в белом купальнике.
Фото Freepik/halayalex

Врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что лишние килограммы после праздников обусловлены задержкой жидкости в организме из-за обилия соленой, сладкой и жирной пищи, а также недостатка движения в эти дни. Поэтому пополнеть могут даже те, кто привычно следит за своей фигурой.

Различие, по словам специалиста, будет лишь в количестве приобретенных килограммов.

«Стоит заранее с собой договориться — позволить себе пару дней есть все, что хочется, а потом устроить разгрузочный день и поменьше есть, пока вес не вернется в норму», — дала рекомендацию диетолог.

Как отметила Елена Тихомирова, новогодние дни кажутся очень активными, но это лишь мнимое впечатление. На деле подвижность весьма преувеличена. При этом присутствует большое количество сытной и калорийной еды. Поэтому к привычному рациону и физической активности нужно возвращаться как можно скорее.

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