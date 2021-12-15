Диетолог дала советы, как снизить уровень холестерина в крови

Диетолог Татьяна Иванникова рассказала, насколько опасен холестерин, в каких продуктах он содержится, а также дала советы по снижению уровня этого вещества в организме.

«Холестерин сам по себе не опасен, но если его уровень в организме высокий, это может привести к серьезным последствиям. Он является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта.

Чтобы минимизировать риск повышения холестерина в организме, нужно добавить в свою жизнь физическую нагрузку и снизить употребление продуктов с повышенным содержанием насыщенных жиров (сливочное масло, жирное мясо, яйца, сыр) и транс-жиров (жареные продукты, весь фаст-фуд) на фоне нарушений в работе печени», — цитирует специалиста РИА «Новости».