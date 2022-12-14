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Сегодня, 20:15

Диетолог дала рекомендации людям с повышенным давлением

Ольга Стрельникова
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Фото wayhomestudio, Freepik

Диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве-24» рассказала, что при повышенном давлении необходимо внести некоторые корректировки в меню. По словам врача, стоит отказаться от большого количества алкоголя и сократить потребление соленых продуктов, например, сыра (особенно пармезана).

Во время новогодних празднований лучше воздержаться от привычных салатов — «Селедка под шубой» и «Оливье». Но можно воспользоваться альтернативными рецептами, предложенными диетологом. В «Оливье» колбасу замените на куриную грудку или нежирную говядину, а майонез — на нежирную сметану или йогурт. Салат «Под шубой» также несложно «модернизировать»: «Сельдь нужно брать совсем малосольную либо вымачивать ее. В основном нужно есть «шубу». Майонез также можно заменить йогуртом или нежирной сметаной», — пояснила Елена Соломатина.

Также врач напомнила, что при повышенном давлении противопоказан любой алкоголь — спиртное провоцирует обезвоживание и интоксикацию, из-за чего давление повышается еще больше, возрастает склонность к инфарктам и инсультам.

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