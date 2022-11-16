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16 ноября, 15:30

Дерматовенеролог назвала самые опасные места в фитнес-клубах

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Дерматовенеролог Наиля Фаткуллова назвала самые опасные места в фитнес-клубах.

По словам специалиста, к зонам с большим скоплением микробов относятся, кардиотренажеры, коврики для упражнений, фонтаны с водой, а также раздевалки и душевые комнаты.

«Как правило, занятия на кардиотренажерах, таких как беговые дорожки, эллипсы, велотренажеры, сопровождаются обильным потоотделением. Известно, что пот является благоприятной средой для размножения многих микроорганизмов. Важно, чтобы персонал клининга регулярно очищал оборудование», — цитирует Фаткуллову Life.

Врач добавила, что важно иметь при себе личные средства гигиены и ходить в резиновых тапочках.

Источник: https://life.ru/p/1539277
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