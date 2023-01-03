Дерматолог рассказала, как помочь коже зимой

Врач-дерматолог-трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко в беседе с «Мослентой» пояснила, что из-за отопления, качества воды, сокращения светового дня и уменьшения в организме витамина D кожа зимой становится гораздо суше и уязвимее. «Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамины А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Для того чтобы понять, нуждаетесь ли вы в приеме этих витаминов, необходимо пройти обследование», — рекомендует эксперт.

Также Екатерина Пащенко советует утром и вечером применять гипоаллергенные кремы. Гели для душа лучше выбирать для атопичной кожи — они более мягкие. Можно сделать ванну Клеопатры с оливковым маслом и молоком для увлажнения и питания.

Увлажнять и питать организм необходимо изнутри. Важно пить больше воды (до 2,5 л в сутки) и сбалансированно питаться. Не следует спать близко от батареи. Прекрасно, если у вас есть увлажнитель воздуха. На крайний случай эксперт рекомендует поставить в изголовье кровати миску с водой.

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