Дерматолог рассказала, как быстро избавиться от мешков под глазами

Дерматолог Наталия Жовтан рассказала об эффективных способах в борьбе с отеками под глазами.

Использовать патчи, по словам врача, можно и нужно, ведь эффект от них есть. Однако без дополнительных мероприятий они работать не будут. В частности, при проблемах с эндокринной системой, с почками, при нарушении режима сна и отдыха ни один патч не поможет.

«Самое волшебное свойство патчей — если они хранятся на полочке в холодильнике и имеют температуру 11-12 градусов, то тогда они дадут максимально освежающий эффект. За счет низкой температуры произойдет сужение сосудов, тем самым будет достигнут противоотечный эффект. Также эффективным способом является протирание кубиком льда, в состав которого могут входить отвары трав — зеленого чая, ромашки, экстракта петрушки», — приводит слова дерматолога Life.ru.

В борьбе с отеками помогут также и сыворотки, которые стабилизируют состояние кожи вокруг глаз. Как правило, они содержат кофеин и гиалуроновую кислоту для увлажнения. У сывороток легкая текстура, которая предназначена именно для этой зоны.

Вместе с этим дерматолог советует использовать массажеры и специальные аппликаторы для нанесения средств вокруг глаз. Они представляют собой маленькие ролики, которые нужно охлаждать, так как чуть сниженная температура — правило для использования всех средств в данной зоне.

Не менее важно соблюдать режим сна и отдыха, ведь это позволяет нормализовать обменные процессы и образование мелатонина — вещества, которое вырабатывается во время сна с 23:00 до 02:00.

«Мелатонин считается мощнейшим антиоксидантом, его достаточное количество препятствуют старению. Также это будет сказываться на проявлении отёков. Не менее важно соблюдать питьевой режим и исключить солёные продукты на ночь. Это приводит к растяжению кожи, возникают так называемые провисания в зоне вокруг глаз, это уже никакими вышеперечисленными советами исправить нельзя», — резюмировала Жовтан.