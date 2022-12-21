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Сегодня, 22:55

Дерматолог объяснила, почему на коже появляются растяжки и как от них избавиться

Анна Горшкова
Корреспондент
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Растяжки на коже появляются из-за недостатка коллагена и эластина в организме, однако это явление никак не передается по наследству, рассказала врач-дерматолог Эльмира Юрченко.

«Одна из главных причин появления растяжек — резкий рост организма, изменение массы тела. Также появление растяжек зависит от количества коллагена и эластина в организме: именно они отвечают за эластичность и упругость кожи. Получается, чем этих веществ меньше, тем больше вероятность появлений дефектов кожи в виде растяжки», — приводит слова Юрченко Life.ru.

По словам специалиста, недостаток коллагена может быть связан с употреблением БАДов, гормональным дисбалансом или же нехваткой витамина D3. Избавиться от растяжек можно, если соблюдать несколько правил.

«Надо следить за питанием. В рационе должно быть много белка: именно из него строятся коллаген и эластин. Пить достаточно воды и не допускать обезвоживания кожи. Стараться использовать увлажняющие кремы, масла, молочко для тела после душа. Проходить профилактические осмотры у врачей», — заключила Юрченко.

Источник: https://life.ru/p/1547290
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