ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:35

Дерматолог объяснила, как защитить кожу ребенка во время морозов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Дерматолог Елена Коверная объяснила, как защитить кожу ребенка во время морозов.

«Ветер усиливает негативное воздействие низких температур. При несоблюдении элементарных правил ухода за кожей легко можно получить ее отморожение и общее переохлаждение. Однозначный выбор защиты кожи в холод — мази. Они содержат жировую основу, обладают выраженным окклюзионным действием, надежно и надолго изолируют кожу от воздействия неблагоприятного климата.
Если не удалось избежать отморожения, и кончик носа и щеки у ребенка побелели, не стоит поспешно согревать замерзшие участки кожи. Тут важен постепенный нагрев, поэтому при возвращении домой положите на замерзшие участки прохладное махровое полотенце (в середину можно поместить ледяные кубики), через 10 минут снимите его и замените на термоизолирующую повязку — сухое полотенце комнатной температуры. Ее держите в течение 15-20 минут», — приводит Life.ru слова Коверной.

Эксперт подчеркнула, что затем ребенка можно умыть прохладной водой, после чего кровообращение постепенно восстановится, в то время как быстрый согрев ведет к развитию некроза.

В случае обморожения необходимо в первую очередь обратиться к врачу.

Источник: https://life.ru/p/1546534
0
Читайте также
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ортопед назвал признаки плоскостопия
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости