Дерматолог объяснила, как защитить кожу ребенка во время морозов

Дерматолог Елена Коверная объяснила, как защитить кожу ребенка во время морозов.

«Ветер усиливает негативное воздействие низких температур. При несоблюдении элементарных правил ухода за кожей легко можно получить ее отморожение и общее переохлаждение. Однозначный выбор защиты кожи в холод — мази. Они содержат жировую основу, обладают выраженным окклюзионным действием, надежно и надолго изолируют кожу от воздействия неблагоприятного климата.

Если не удалось избежать отморожения, и кончик носа и щеки у ребенка побелели, не стоит поспешно согревать замерзшие участки кожи. Тут важен постепенный нагрев, поэтому при возвращении домой положите на замерзшие участки прохладное махровое полотенце (в середину можно поместить ледяные кубики), через 10 минут снимите его и замените на термоизолирующую повязку — сухое полотенце комнатной температуры. Ее держите в течение 15-20 минут», — приводит Life.ru слова Коверной.

Эксперт подчеркнула, что затем ребенка можно умыть прохладной водой, после чего кровообращение постепенно восстановится, в то время как быстрый согрев ведет к развитию некроза.