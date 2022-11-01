Дерматолог назвала заболевания кожи, при которых закрыта дорога в бассейн

Дерматолог Екатерина Мокина заявила, что люди с некоторыми кожными заболеваниями имеют противопоказания для посещения бассейна.

«В первую очередь это все пациенты, которые страдают инфекционными кожными заболеваниями, к ним относится герпетическая инфекция. Выскочил герпес на губе, на любой другой части тела — бассейн противопоказан. Люди с бактериальными инфекциями кожи: вскочил гнойничок на любой части тела — даже с одним таким элементом в бассейн ходить не нужно», — предупредила специалист LIFE.

Главным поводом отложить плавание до лучших времен является грибок кожи, волос и ногтей — в этом случае поход в бассейн абсолютно противопоказан.

К относительным противопоказаниям дерматолог отнесла хронические болячки: экзему, псориаз, атопический дерматит. Однако в период их обострения бассейн посещать нельзя, потому что кожа становится еще восприимчивей к антисептическим средствам в воде.