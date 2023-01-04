Дерматолог назвала три вещи, которые нельзя делать с кожей зимой

Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала три вещи в уходе за кожей, которые могут усугубить ее состояние.

Он заявила, что нельзя отшелушивать кожу, так как данная процедура ее пересушивает. Также нельзя оставаться без домашнего ухода, которые должен быть согласно типу кожи.

Зимой не рекомендуется отказываться от SPF защиты, которая поможет уберечь кожу от фотоповреждения, а также нельзя протирать ее кубиками льда.