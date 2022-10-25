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Сегодня, 17:40

Дерматолог назвала причины зуда и покраснения кожи под колготками

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-дерматолог Екатерина Мокина назвала причины зуда и покраснения кожи при ношении колготок.

По ее словам, это происходит из-за сухости воздуха, еще одной причиной может являться состав продукции.

«Если говорить о том, что колготки сами по себе — это продукт, который состоит из полиамида и эластана, то в зимний период они могут быть гораздо плотнее за счет добавления натуральных волокон, например, шерсти, хлопка, а в некоторых случаях искусственные волокна добавляются, бамбук или вискоза. Так, именно на эти компоненты может быть у обычного человека легкий зуд. То есть это уже будет рассматриваться как аллергический контактный дерматит», — приводит Life.ru слова Мокиной.

Также эксперт отметила, что еще одним фактором может являться посещение зимой бани, фитнес-клуба или бассейна.

«Если у вас есть кожные заболевания, которые требуют дополнительного ухода, обязательно для мытья используйте средства для сухой и чувствительной кожи и наносите после принятия душа крем или молочко для вашего типа кожи», — добавила Мокина.

Ранее врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала о пользе кокосового масла.

Источник: https://life.ru/p/1534092
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