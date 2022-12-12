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12 декабря, 08:30

Дерматолог назвала правила использования крема зимой

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik

Дерматолог Елизавета Суворина в интервью «Газета.ру» рассказала первое и главное правило зимнего ухода за кожей — не наносить его прямо перед выходом на улицу, поскольку в состав кремов входит вода. Она может ускорить охлаждение и нанести еще больший вред. Максимальный результат дадут средства с глицерином, маслами и воском. Елизавета Суворина рекомендует наносить крем за 20-30 минут, а лучше за час. За это время кожа успеет впитать средство, и оно заработает на полную, дав питание и защиту.

«От шелушения и пересыхания кожи помогут витамин D и гель для душа. Зимой его стоит выбирать не по запаху, а по составу. Важно, чтобы он содержал масла. И такие средства лучше брать не в косметическом магазине, а в аптеке», — советует дерматолог.

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