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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:49

Дерматолог назвала 5 нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Татьяна Королева заявила, что не стоит искать спасения от аллергии на форумах народной медицины.

«Измельченная яичная скорлупа. Эта смесь может вызвать как быструю, так и замедленную аллергическую реакцию. К тому же она не снижает чувствительность организма к аллергенам, а, наоборот, является им. Фитотерапия, тем более в домашних условиях, опасна. Самолечение травами может привести к контактному или аллергическому дерматиту, отеку Квинке, крапивнице, бронхоспазму, удушью и даже летальному исходу. Витамин С не действует на наличие и выраженность симптомов аллергии, но может привести к незамедлительной аллергической реакции организма — анафилактическому шоку или отеку Квинке. Промывание носа — местная процедура, которая не обладает противомикробным действием и не восстанавливает слизистую носа. Иглотерапия — воздействие на определенные активные точки в организме. Поллиноз, к примеру, развивается при взаимодействии аллергена и организма человека в процессе дыхания. Воздействие на активные точки не может снизить количество поступающего в организм аллергена или уменьшить аллергические проявления: между иглоукалыванием и аллергией нет никакой связи», — приводит слова Королевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1573644
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