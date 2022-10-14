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Сегодня, 13:00

Депутаты предлагают ограничить цены на платную медицину

Ольга Стрельникова
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Медицина.
Фото Global Look Press

В Госдуме рассматривают документ, контролирующий рынок платных медицинских услуг.

Этой осенью российские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, призванный защитить граждан от завышенных цен на услуги платной медицины. «На фоне падения реальных доходов россияне тратят на медпомощь деньги не от хорошей жизни, — констатирует зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. — Это происходит потому, что людей либо не устраивает качество медпомощи в государственной клинике, либо эта медпомощь недоступна. Естественно, в этих условиях частные центры порой необоснованно взвинчивают цены на услуги, причем именно на те, которые предоставляются программой госгарантий».

Предполагается предоставить право региональным департаментам здравоохранения ограничивать размер платных услуг в частных клиниках в пределах 30-50, не более. Речь идет об услугах, которые можно получить по полису ОМС.

За последние 10 лет россияне увеличили в три раза расходы на платные медицинские услуги. При этом количество частных медицинских учреждений выросло лишь на 2,6%.

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