Депутат Госдумы РФ выступил за тестирование школьников на употребление наркотических веществ

Депутат назвал тестирование школьников на наркотические вещества важным и нужным.

Депутат Государственной думы РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев озвучил свое мнение «Известиям» относительно проведения тестов для школьников на употребление психоактивных веществ: «Тестирование считаю очень важным и нужным, его обязательно следует проводить в школах. Хотя бы в качестве сдерживающего фактора, психологического барьера. Они должны знать и понимать, что в любой момент в школе может пройти тестирование на наркотики, следы которых могут оставаться в крови более 30 дней».

Депутат считает, что обходиться одним тестированием нецелесообразно, и предлагает разработать программу реабилитации для детей, обремененных подобной зависимостью. «По сути, на всю страну два реабилитационных центра для детей-наркоманов — каждый на 20 койко-мест, то есть всего 40, — это очень-очень мало, — говорит депутат. Если сказали «а», нужно сказать и «б». В стране должна быть серьезная система лечения таких детей. Иначе получится, что мы выявили ребенка, заклеймили его, сделали изгоем и только усугубили ситуацию».

За прошлый год в стране по причинам, относящимся к проблемам с наркотическими веществами, скончалось свыше 10 000 человек, сообщает Росстат. За год показатель увеличился на 37 процентов, а за три года — в два раза. Среди подростков количество отравлений психоактивными веществами выросло на 60 процентов.

Помимо всего прочего, Султан Хамзаев большие надежды возлагает на профилактические меры, такие как актуализация спорта и здорового образа жизни.