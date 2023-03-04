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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:44

Депутат Чаплин дал пять простых советов, как приучить ребенка к труду на даче

Виталий Косик
Корреспондент
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Председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как с малых лет приучить ребенка к труду на даче.

«Начинать надо с малого — вместе посеять семена. Покажите ребенку, как правильно, и предложите ему сделать собственный ящик с растениями. Пусть постепенно наблюдает, как прорастают посеянные им семена», — приводит слова Чаплина Life.ru.

Второе любимое у детей занятие — поливка. Чаплин посоветовал обратиться к ребенку с просьбой полить саженцы, деревья или цветы. Это не принесет никакого вреда растениям, а ребенка приучит к тому, что за ними нужно ухаживать. Следуя третьему правилу, весной на даче можно сделать отдельную детскую грядку. Малышу можно дать семена редиса или петрушки, которые быстро взойдут. Пусть это будет его маленький собственный проект, подчеркнул депутат.

А если собираетесь жить на даче все лето, лучше завести на участке кролика или котенка. Дети всегда с интересом относятся к живому существу на даче. Таким образом можно приучить его любить, ухаживать и оберегать животное. При этом следует установить правило, что утром ребенок кормит его сам. Через время он даже начнет вставать пораньше, чтобы проверить любимого питомца.

Пятый совет — помощь в сборе урожая к обеду. Вместе можно сорвать листья салата, морковь или ягоды, рассказывая о полезных элементах каждого плода. При этом обязательно нужно хвалить чадо за помощь. После нескольких дней таких действий ребенок возьмет за правило, что помощь к обеду — его вклад в общее дело.

Источник: https://life.ru/p/1562899
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