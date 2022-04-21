Врач рассказал о редком последствии COVID-19

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о необычном постковидном синдроме, который поражает вены ног и лимфатическую систему.

«Различные проблемы с лимфатической системой чаще встречались у пациентов при штамме «Дельта» и «Омикрон». Появление лимфатической «слоновости» ног вполне возможно при коронавирусе, но сам я таких случаев не встречал», — приводит слова врача Ura.ru.

Также врач отметил, что при «Дельте» некоторые жаловались на боли в области живота, а при «Омикроне» появлялись сильные боли в горле. У некоторых наблюдался лимфатический отек век из-за воспаления в мелких лимфоузлах головы.

При этом, лимфостаз (накопление жидкости в тканях) в основном развивается у людей с хроническими заболеваниями.