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Врач рассказал о редком последствии COVID-19

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Отек ног — одно из последствий коронавируса.
Фото Global Look Press

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о необычном постковидном синдроме, который поражает вены ног и лимфатическую систему.

«Различные проблемы с лимфатической системой чаще встречались у пациентов при штамме «Дельта» и «Омикрон». Появление лимфатической «слоновости» ног вполне возможно при коронавирусе, но сам я таких случаев не встречал», — приводит слова врача Ura.ru.

Также врач отметил, что при «Дельте» некоторые жаловались на боли в области живота, а при «Омикроне» появлялись сильные боли в горле. У некоторых наблюдался лимфатический отек век из-за воспаления в мелких лимфоузлах головы.

При этом, лимфостаз (накопление жидкости в тканях) в основном развивается у людей с хроническими заболеваниями.

Для укрепления иммунитета нужно высыпаться и&nbsp;правильно питаться. Россиян предупредили о росте заболеваемости ОРВИ

Источник: https://ura.news/news/1052547015?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Коронавирус
Здоровье
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