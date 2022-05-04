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Врач назвал вредные привычки, которые приводят к тромбозу

Галина Глазко
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Неправильное питание может спровоцировать риск развития тромбоза.
Фото Global Look Press

Доктор медицинских наук Андрей Новицкий перечислил вредные привычки, которые способны спровоцировать риск развития тромбоза. Так, по словам врача, привести к этому может неправильное питание. Особенно вредно чрезмерное употребление фастфуда, который содержит маргарин, пальмовое масло и трансжиры. Это все вредно для сердечно-сосудистой системы.

«Образование кровяных сгустков провоцирует и недостаток растительной клетчатки, а также витаминов группы A, C и E, которые считаются мощными натуральными антиоксидантами. Даже стакан ледяной воды, выпитый в жаркую погоду, способен вызвать спазм сосудов», — приводит слова эксперта сайт 5-tv.ru.

Опасно, по словам врача, прыгать в прорубь после горячей бани.

Влияет на риск развития тромбоза злоупотребление спиртными напитками, которые повышают вязкость крови, а также курение, нарушающее целостность сосудистой стенки.

Малоподвижный образ жизни тоже провоцирует застой крови в сосудах.

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Источник: https://5-tv.ru/news/385473/neozidanno-top7-vrednyh-privycek-privodasih-ktrombozu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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