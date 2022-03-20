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Врач Островская назвала продукты, которые полезно есть при стрессе

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Стресс.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Елена Островская перечислила продукты, которые стоит употреблять, чтобы избежать негативного влияния стресса на организм. По словам специалиста, не стоит делать перекусы из мучного, жирного и сладкого, дающие всплеск серотонина и эндорфинов.

«Выпивайте в день не менее 1,3-1,5 литра воды, а есть нужно трижды в сутки. В рационе должны присутствовать продукты с содержанием магния. Это орехи, бобовые, цельнозерновой хлеб, шпинат, бананы и темный шоколад. Дважды в неделю стоитесть мясо для поддержания нормального уровня гемоглобина», — приводит слова Островской «Летидор».

На завтрак врач рекомендует употреблять белки и жиры. Лучше всего есть яйца, рыбу, авокадо, орехи, творог и сыр. В обед, по словам специалиста, нужно сочетать сложные углеводы, свежие овощи и немного белкового продукта. На ужин полезно будет употребить нежирный белок. Это морепродукты, рыба, птица и овощи.

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Источник: https://letidor.ru/novosti/endokrinolog-rasskazala-komu-ne-stoit-est-tvorog-17-03-2022.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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