Врач Островская назвала продукты, которые полезно есть при стрессе

Врач-эндокринолог Елена Островская перечислила продукты, которые стоит употреблять, чтобы избежать негативного влияния стресса на организм. По словам специалиста, не стоит делать перекусы из мучного, жирного и сладкого, дающие всплеск серотонина и эндорфинов.

«Выпивайте в день не менее 1,3-1,5 литра воды, а есть нужно трижды в сутки. В рационе должны присутствовать продукты с содержанием магния. Это орехи, бобовые, цельнозерновой хлеб, шпинат, бананы и темный шоколад. Дважды в неделю стоитесть мясо для поддержания нормального уровня гемоглобина», — приводит слова Островской «Летидор».

На завтрак врач рекомендует употреблять белки и жиры. Лучше всего есть яйца, рыбу, авокадо, орехи, творог и сыр. В обед, по словам специалиста, нужно сочетать сложные углеводы, свежие овощи и немного белкового продукта. На ужин полезно будет употребить нежирный белок. Это морепродукты, рыба, птица и овощи.