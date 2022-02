Диетолог перечислила продукты для здоровой кожи

Диетолог Паулина Ли назвала продукты, которые помогают улучшить состояние кожи. По словам специалиста, употребление яблок, спаржи, лосося, ягод и овсянки помогает коже иметь здоровый вид.

«Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне», — приводит слова эксперта Eat This, Not That!.

В свою очередь на состояние кожи негативно влияют продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и недостаток пробиотиков.