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Сегодня, 08:00

Диетолог перечислила продукты для здоровой кожи

Галина Глазко
Яблоки.
Фото Global Look Press

Диетолог Паулина Ли назвала продукты, которые помогают улучшить состояние кожи. По словам специалиста, употребление яблок, спаржи, лосося, ягод и овсянки помогает коже иметь здоровый вид.

«Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне», — приводит слова эксперта Eat This, Not That!.

В свою очередь на состояние кожи негативно влияют продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов и недостаток пробиотиков.

Правильное питание&nbsp;&mdash; основа для здоровья и&nbsp;стройной фигуры. Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов

Источник: https://www.eatthis.com/
Здоровье
Питание
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