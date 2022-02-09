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Сегодня, 07:00

Что нельзя делать при ОРВИ? Рекомендации врача

Врач дал рекомендации больным ОРВИ
Галина Глазко
Что нельзя делать при ОРВИ?
Фото Global Look Press

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как вести себя при ОРВИ для скорейшего выздоровления.

«Прежде всего при ОРВИ необходимо изолироваться, чтобы не распространять инфекцию дальше. Также нужно помочь себе и снизить дополнительные нагрузки, которые дают вредные привычки, неправильное питание, несоблюдение питьевого режима, повышенные физические нагрузки. Степень корректировки привычного образа жизни будет зависеть от состояния больного», — отмечает врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист рекомендует отложить занятия спортом и любые физические нагрузки, соблюдать постельный режим и выполнять дыхательную гимнастику.

При этом он советует употреблять пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Добавить в рацион стоит каши, бульоны, а также пить много жидкости.

Источник: https://vm.ru/
Здоровье
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