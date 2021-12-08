Что думают россияне о длинных новогодних каникулах

Портал Superjob.ru провел опрос среди россиян о новогодних каникулах. Участие приняли 1 600 человек из 316 разных городов и старше 18 лет. 25% опрошенных признались, что им все равно, сколько продлятся праздники. 49% относится положительно к 10-дневным выходным дням, а вот 17% людей считают, что необходимо сократить длинные каникулы.

При этом положительное отношение к длинным праздникам выбрали в основном женщины (54% голосов представительниц прекрасной половины человечества против 45% мужчин). А вот недовольны 10-дневными выходными чаще всего люди старше 45 лет (23%).

Отмечается, что на отношение россиян к новогодним праздникам повлияли длинные выходные в течение года, которые объявляли из-за распространения коронавируса (в мае и ноябре), а также невозможность поехать во многие страны из-за ограничительных мер.