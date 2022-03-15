Что делать при сильном сердцебиении? Советы кардиолога

Врач-кардиолог Анна Кореневич в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказала, что делать при сильном сердцебиение, если нет возможности обратиться за медицинской помощью.

В первую очередь специалист рекомендует успокоиться и измерить давление и пульс.

«Если пульс в пределах 90-120 и артериальное давление в норме, то нужно провести дыхательную гимнастику, расслабиться и помедитировать. Данный уровень сердцебиения приемлем в состоянии покоя. Если повышено и артериальное давление, то необходимо принять лекарства, ранее назначенные лечащим врачом. Если же давление понижено, то нужно лечь горизонтально, поднять ноги и пить больше жидкости», — сказала врач.

Если же человек чувствует сердцебиение при пульсе в 60-70 ударов в минуту, то это признак психоэмоционального состояния. В таком случае нужно принять успокоительные препараты.

Кардиолог также напоминает, что пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системой важно не поддаваться стрессу, больше гулять и получать позитивные эмоции.