ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Что делать, если укусил клещ? Советы врачей

Назван порядок действий при укусе клеща
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Клещи обитают на высокой траве.
Фото Global Look Press

Врачи рассказали, какие меры нужно предпринять при укусе клеща. Отмечается, что укус клеща несет в себе большую опасность, так как он может быть переносчиком энцефалита.

Чтобы защититься от укуса этого насекомого, перед дачным сезоном можно сделать прививку от энцефалита. Стоит обходить парки и места с густо растущей зеленью.

Если же клещ все же вас укусил, то самое главное — не поддаваться панике, а оперативно обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то рекомендуется использовать пинцет, сделать петлю из нитки или удалить его специализированным устройством. Место после укуса необходимо обработать спиртовым раствором. Клеща нужно сохранить и обратиться с ним к врачу. Специалисты также пропишут лекарства, что избежать рисков для здоровья.

При этом врачи отмечают, что не стоит использовать подсолнечное масло для извлечения клеща.

Не&nbsp;стоит ходить по&nbsp;высокой траве в&nbsp;лесу и&nbsp;парках. Эксперт посоветовал, как защититься от клещей и змей
Источник: https://primpress.ru/article/84961
Здоровье
0
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Московское «Динамо» избавится от Вадима Шипачева и других лидеров клуба за 1000 рублей. Что за бред?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как поздний ужин влияет на бессонницу: мнение врача
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости