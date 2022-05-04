Что делать, если укусил клещ? Советы врачей
Врачи рассказали, какие меры нужно предпринять при укусе клеща. Отмечается, что укус клеща несет в себе большую опасность, так как он может быть переносчиком энцефалита.
Чтобы защититься от укуса этого насекомого, перед дачным сезоном можно сделать прививку от энцефалита. Стоит обходить парки и места с густо растущей зеленью.
Если же клещ все же вас укусил, то самое главное — не поддаваться панике, а оперативно обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то рекомендуется использовать пинцет, сделать петлю из нитки или удалить его специализированным устройством. Место после укуса необходимо обработать спиртовым раствором. Клеща нужно сохранить и обратиться с ним к врачу. Специалисты также пропишут лекарства, что избежать рисков для здоровья.
При этом врачи отмечают, что не стоит использовать подсолнечное масло для извлечения клеща.