Что делать, если укусил клещ? Советы врачей

Врачи рассказали, какие меры нужно предпринять при укусе клеща. Отмечается, что укус клеща несет в себе большую опасность, так как он может быть переносчиком энцефалита.

Чтобы защититься от укуса этого насекомого, перед дачным сезоном можно сделать прививку от энцефалита. Стоит обходить парки и места с густо растущей зеленью.

Если же клещ все же вас укусил, то самое главное — не поддаваться панике, а оперативно обратиться к врачу. Если такой возможности нет, то рекомендуется использовать пинцет, сделать петлю из нитки или удалить его специализированным устройством. Место после укуса необходимо обработать спиртовым раствором. Клеща нужно сохранить и обратиться с ним к врачу. Специалисты также пропишут лекарства, что избежать рисков для здоровья.

При этом врачи отмечают, что не стоит использовать подсолнечное масло для извлечения клеща.