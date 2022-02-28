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Сегодня, 07:00

Что будет, если употреблять бекон каждый день? Рассказала врач

Врач предупредила о развитии сердечных болезней из-за употребления бекона
Галина Глазко
Бекон.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, что будет, если употреблять бекон каждый день. По ее словам, чрезмерное употребление этого продукта способно привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отмечает, что бекон содержит большое количество вредных трансжиров.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять 15-35 % суточной калорийности рациона. На насыщенные жиры, к которым относится и бекон, должно приходиться менее 10% общей калорийности», — приводит слова Деревянко РИА «Новости».

При этом врач отмечает, что всего один ломтик бекона на завтрак не окажет существенного влияния на здоровье.

Яичница. Что будет, если есть яичницу каждый день?

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/pitanie-1775154061.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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