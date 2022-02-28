Что будет, если употреблять бекон каждый день? Рассказала врач

Врач-эндокринолог Ольга Деревянко рассказала, что будет, если употреблять бекон каждый день. По ее словам, чрезмерное употребление этого продукта способно привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отмечает, что бекон содержит большое количество вредных трансжиров.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять 15-35 % суточной калорийности рациона. На насыщенные жиры, к которым относится и бекон, должно приходиться менее 10% общей калорийности», — приводит слова Деревянко РИА «Новости».

При этом врач отмечает, что всего один ломтик бекона на завтрак не окажет существенного влияния на здоровье.