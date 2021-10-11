Что будет, если проходить 10 000 шагов каждый день. Отвечает профессиональный спортсмен

Чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини Софья Крючкова подтвердила, что в день нужно делать 10 000 шагов. По ее словам, ходьба нормализует работу сердца и сосудов.

«Я всегда за высокую дневную и внетренировочную активность. По сути, тренировка в зале занимает час нашего времени — это лишь малая часть суток, а тренируемся мы даже не каждый день. Соответственно 2-3 часа активности в неделю — это катастрофически мало. Преобладание сидячего образа жизни может негативно сказаться не только на фигуре, но и на здоровье.

А вот ходьба как раз-таки полезна для здоровья, она поддерживает мышечный тонус и нормальную работу сердечно-сосудистой системы. 10 000 — цифра достаточно усредненная, можно и больше. Это некий ориентир, который можно поставить себе как дневную цель«, — сказала Крючкова «Спорт-Экспрессу».

Софья Крючкова — чемпионка Arnold Classic Europe в категории фитнес-бикини среди женщин до 166 см, абсолютная чемпионка среди юниорок, вице-чемпионка России 2021 года среди юниорок, призер чемпионата России среди женщин до 166 см и чемпионка Москвы 2021 года.