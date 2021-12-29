Что будет, если отказаться от хлеба? Рассказала диетолог

Врач-диетолог Татьяна Разумовская рассказала каких проблем можно избежать, если отказаться от хлеба или же минимизировать его количество в рационе питания.

«Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощутите себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит. Если вы много сидите и мало двигаетесь, лучше убрать продукт из меню. Белый хлеб из муки тонкого помола может приводить к запорам.

В цельнозерновом хлебе много пищевых волокон. Если съесть его слишком много, то можно спровоцировать вздутие живота и метеоризм. Но если есть хлеб в меру (в 100 г цельнозернового хлеба около 7,4 г пищевых волокон), он, наоборот, помогает пищеварению", — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Диетолог также отметила, что калорийность хлеба составляет около 250-300 Ккал на 100 г. При этом пшеничный хлеб из муки тонкого помола имеет высокий гликемический индекс (85-90).