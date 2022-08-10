Диетолог назвала главную опасность семечек подсолнуха

Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему не стоит употреблять много семечек подсолнуха. По ее словам, они очень калорийны, а люди, как правило, едят их в большом количестве.

«Основной вред семечек подсолнуха заключается в их высокой калорийности. Их даже не считают за еду, однако в 100 граммах может содержаться до 700 кКал. Люди не осознают, что употребление семечек приводит к набору лишнего веса», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Помимо этого при чрезмерном употреблении жареных семечек увеличивается риск развития рака. Все дело в том, что при их обжарке в основном используется растительное масло или масло, которое уже использовалось ранее. А значит имеется высокий риск образования канцерогенов.

Залетова рекомендует употреблять за раз не более 30 граммов семечек. Так ваш организм получит только полезное, без вреда для здоровья.