Что будет, если есть лимон каждый день? Рассказала диетолог

Врач-диетолог Александра Лапина рассказала о полезных свойствах лимона.

«Лимон улучшает пищеварение, пробуждает аппетит, уменьшает количество холестерина в крови, облегчает спазмы и даже препятствует образованию раковых опухолей. Лимон в большинстве случаев используется для борьбы с простудой и кашлем. Также он является противовирусным и антибактериальным продуктом», — цитирует Лапину РИА Новости.

При этом она отметила, что отказаться от лимона нужно тем, у кого есть аллергия на цитрусовые, а также проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом. Лимонный сок усугубит и язвенную болезнь, усилит эрозийные явления.