Что будет, если есть гречку каждый день? Ответила нутрициолог

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала о полезных свойствах гречневой крупы.

«Гречка — уникальный и ценный по своему составу продукт. Мало того, что у нее высокое содержание растительного белка, так она еще и выделяется среди всех круп содержанием железа, что немаловажно при анемии. В ней также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)», — приводит слова Михайленко РИА «Новости».

Специалист также отметила, что гречка является безглютеновым продуктом. Ее можно употреблять часто, но стоит помнить, что она обладает высокой калорийностью.