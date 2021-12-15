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Что будет, если есть гречку каждый день? Ответила нутрициолог

12:00
Гречневая каша. Фото Global Look Press
Гречневая каша. Фото Global Look Press

Нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала о полезных свойствах гречневой крупы.

«Гречка — уникальный и ценный по своему составу продукт. Мало того, что у нее высокое содержание растительного белка, так она еще и выделяется среди всех круп содержанием железа, что немаловажно при анемии. В ней также присутствуют магний, фосфор, кальций, цинк. А еще в гречке много витаминов: A, D, C, E, витамины группы В, P (рутин), PP (никотиновая кислота)», — приводит слова Михайленко РИА «Новости».

Специалист также отметила, что гречка является безглютеновым продуктом. Ее можно употреблять часто, но стоит помнить, что она обладает высокой калорийностью.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211215/grechka-1763730994.html

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Галина Глазко все материалы автора
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