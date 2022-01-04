Что будет, если делать 50 выпадов каждый день? Ответила врач

«50 выпадов — достаточно большая нагрузка, но не избыточная, если человек здоров, а мышцы, связки и сухожилия к ней готовы. Сами по себе выпады навредить не могут: по биомеханике они похожи на движение, которое мы выполняем, когда поднимаемся по лестнице вверх. Однако подходить к нагрузке в 50 выпадов нужно плавно: лучше начинать с десяти выпадов для каждой ноги.

Выпады сильно нагружают коленные суставы. Эту нагрузку можно несколько снизить, акцентируя внимание на работе ягодичных мышц, которые являются вспомогательными при движении, — чтобы перемещение происходило не только за счет квадрицепса бедр", — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Врач также отметила, что при выпадах вперед работают квадрицепс (четырехглавая мышца бедра), ягодичные мышцы (большая, малая, средняя), голень и мышцы кора (поперечные и косые мышцы живота).