Нутрициолог предложила бюджетные аналоги суперфудов

Нутрициолог эконом-сервиса доставки еды «Прием» Елена Свиридова в интервью изданию «Газета.ру» объяснила, как составить вкусный и здоровый рацион из бюджетных продуктов, обладающих теми же полезными свойствами, что и дорогой суперфуд. «Капуста кейл обойдется в 1800 рублей за 1 кг. Мы нашли альтернативу, которая содержит в себе такое же количество кальция и железа, как в кейле, но за 250 рублей/кг — брокколи», — рассказала эксперт. Елена Свиридова отметила, что брокколи богата клетчаткой, магнием, ретинолом и витамином В6.

Популярное авокадо нутрициолог рекомендует заменить тыквенными семечками и орехами, которые не уступают ему по составу, а ягоды Годжи — плодами шиповника или клюквы. Вместо рыбы семейства лососевых — источника Омега-3 — нутрициолог советует сэкономить и взять сельдь или скумбрию. В качестве аналога болгарскому перцу Елена Свиридова предлагает квашеную капусту. По мнению, специалиста она ни чуть не хуже восполнит нехватку витамина С.