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Сегодня, 10:00

Чем тромбоз отличается от повышенной свертываемости крови? Ответил врач

Врач рассказал об отличии тромбоза и повышенной свертываемости крови
Галина Глазко
Чем тромбоз отличается от повышенной свертываемости крови?
Фото Global Look Press

Доктор медицинских наук, главный гематолог Санкт-Петербурга Андрей Новицкий рассказал, чем отличается тромбоз от повышенной свертываемости крови (гиперкоагуляции). По словам специалиста, тромбоз и гиперкоагуляция стоит четко разграничивать.

«Тромбоз — это образование кровяного сгустка, который препятствует нормальному току крови, и, как правило, этому предшествует состояние гиперкоагуляции. Однако необязательно состояние гиперкоагуляции разовьется в такое патологическое состояние, как тромбоз, это не тождественные понятия», — приводит слова врача Пятый канал.

Специалист отмечает также, что иногда гиперкоагуляция может сопровождать человека всю жизнь, но при этом он может даже и не знать о ее существовании.

Источник: https://www.5-tv.ru/news/376195/gematolog-obasnil-raznicu-mezdu-trombozom-ipovysennoj-svertyvaemostu-krovi/
Здоровье
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