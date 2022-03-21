Названы опасные последствия недосыпа

Финское издание Sanomat опубликовало статью, в которой говорится о последствиях недосыпа. Специалисты отмечают, что человеческий мозг при плохом сне восстанавливается не полностью, из-за чего замедляется реакция.

При недосыпе человек быстрее набирает лишний вес, потому что в ночное время возрастает чувство голода и можно съесть больше нормы. Появляется также учащенное сердцебиение и повышается кровяное давление. В связи с этим, ухудшается работа мозга и нарушается функционирование сосудов и сердца. Человек из-за недосыпа быстро раздражается.

Специалисты рекомендуют не игнорировать острую нехватку сна.