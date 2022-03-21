ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Названы опасные последствия недосыпа

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врачи рассказали о последствиях недосыпа.
Фото Global Look Press

Финское издание Sanomat опубликовало статью, в которой говорится о последствиях недосыпа. Специалисты отмечают, что человеческий мозг при плохом сне восстанавливается не полностью, из-за чего замедляется реакция.

При недосыпе человек быстрее набирает лишний вес, потому что в ночное время возрастает чувство голода и можно съесть больше нормы. Появляется также учащенное сердцебиение и повышается кровяное давление. В связи с этим, ухудшается работа мозга и нарушается функционирование сосудов и сердца. Человек из-за недосыпа быстро раздражается.

Специалисты рекомендуют не игнорировать острую нехватку сна.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться

0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Японские специалисты рассказали о пользе горького шоколада
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости