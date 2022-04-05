Чем опасна мышиная лихорадка? Ответил врач

Врач Александр Эдигер предупредил, что весной увеличивается количество случаев мышиной лихорадки. Это очаговая болезнь с почечным синдромом, которая в основном встречается в средней полосе России. Носителями мышиной лихорадки являются грызуны, проживающие в сельской местности, на дачах, садах и полях.

Симптомами этой болезни являются повышенная температура и точечные кровоизлияния на ногах и животе. Следом уже проявляется нарушение функций почек. Часто требуется госпитализация.

«Помощь надо оказать максимально быстро. Нельзя терпеть неделю. Если появилась температура, вас лихорадит, стоит рассматривать кожные покровы на предмет кровоизлияний. Появляется сыпь в виде полос. Людей спасают, но надо не затягивать с лечением», — отметил Эдигер в разговоре с ОСН.