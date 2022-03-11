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Чем опасен дефицит белка в организме? Рассказал врач

Диетологи рассказали о последствиях дефицита белка в организме
Галина Глазко
Яйца богаты белками.
Фото Виктор Лисицын, Global Look Press

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина и врач-диетолог Наталья Круглова рассказали, как влияет на человека дефицит белка в организме. По их словам, при нехватке белка люди чаще остальных подвергаются инфекционным заболеваниям.

«В построении иммунокомпетентной системы принимают участие еще и витамины группы В. Их дефицит чаще всего проявляется в виде высыпаний на коже», — приводит слова Щетининой Ura.ru.

Круглова в свою очередь напомнила, что в рационе питания должно содержаться 50% белка животного и 50% растительного происхождения.

«Защита от инфекционных заболеваний заключается в общем комплексе. Если существует дефицит животного белка, то человек чаще подвергается болезням. При этом вегетарианский и веганский рационы питания способны удовлетворять эту потребность», — сказала Круглова.

Высокое содержание белка есть, к&nbsp;примеру, в&nbsp;тунце. Какие продукты содержат белок?
Источник: https://ura.news/news/1052537487?utm_source=vm.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vm.ru&utm_referrer=vm.ru
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