Чем опасен дефицит белка в организме? Рассказал врач

Диетолог-эндокринолог Елена Щетинина и врач-диетолог Наталья Круглова рассказали, как влияет на человека дефицит белка в организме. По их словам, при нехватке белка люди чаще остальных подвергаются инфекционным заболеваниям.

«В построении иммунокомпетентной системы принимают участие еще и витамины группы В. Их дефицит чаще всего проявляется в виде высыпаний на коже», — приводит слова Щетининой Ura.ru.

Круглова в свою очередь напомнила, что в рационе питания должно содержаться 50% белка животного и 50% растительного происхождения.

«Защита от инфекционных заболеваний заключается в общем комплексе. Если существует дефицит животного белка, то человек чаще подвергается болезням. При этом вегетарианский и веганский рационы питания способны удовлетворять эту потребность», — сказала Круглова.